Scuole di Como, il piano per l’anno 2027-2028: riduzione dei Comprensivi e chiusura dell’asilo di via Volta

La riduzione da 8 a 5 istituti comprensivi e la volontà di procedere con la chiusura di alcuni plessi, tra cui l’infanzia “Carluccio”, già al centro delle proteste delle famiglie. Le chiusure e gli spostamenti, però, riservano anche delle novità.

In estrema sintesi è questo il resoconto della riorganizzazione della Rete Scolastica del Comune di Como per l’anno scolastico 2027/2028. La relazione illustrativa, datata 31 agosto 2026, è stata inviata dal settore Servizi alla Persona a sindaco e vicesindaco rispettivamente Alessandro Rapinese e Nicoletta Roperto.

Calo degli iscritti

Il punto di partenza è il trend degli iscritti negli ultimi tre anni scolastici. I numeri sono in calo a dimostrare una volta di più che l’inverno demografico sta svuotando le aule. Il totale degli alunni nei plessi scolastici di Como, suddivisi tra gli attuali 8 Istituti Comprensivi, è sceso da 5.620 alunni a 5.210, registrando una flessione complessiva del 7,3%. Con picchi più consistenti in alcune zone: Como Prestino-Breccia mostra una riduzione sul triennio pari a -24,7% ad esempio. Unico segno “più” (+3,8%) si registra a Como-Lago.

Le previsioni indicano, per i plessi comaschi, un ulteriore calo dei frequentanti nel prossimo triennio (– 4,6%).

Cifre che, unite allo stato di manutenzione degli edifici, motiva – come ha più volte ribadito il primo cittadino – la proposta di riorganizzazione.

Proposta che torna a chiedere, nonostante le precedenti proteste, la chiusura della scuola materna “Carluccio” di via Volta, anche alla luce del fatto che l’asilo “Raschi”, dopo lo stop del nido Magnolia, occupa ora l’intero immobile di via Passeri e ha quindi più posti a disposizione (69). Essendo, peraltro, nello stesso Comprensivo – spiega il documento – viene salvaguardata la continuità didattica. “Considerata l’elevata disponibilità in plessi limitrofi” e “nell’ottica di un’azione amministrativa improntata all’efficienza e all’efficacia” si ritiene opportuno chiudere la “Carluccio”.

Altro punto in esame è il totale trasferimento della scuola dell’Infanzia di via Amoretti a Monte Olimpino nell’edificio dell’ex asilo di via Don Luigi Monza a Ponte Chiasso. L’immobile di via Amoretti nel 2023 è stato chiuso per lavori di ristrutturazione. Lavori che in questi tre anni non sono stati eseguiti “per sopravvenute criticità tecnico amministrative”. Le tre sezioni erano già state suddivise tra l’ex scuole dell’Infanzia di Ponte Chiasso (due) e la primaria “Massina” di via Interlegno (una). Quindi ora l’intenzione è portare tutti a Ponte Chiasso.

Il piano, come detto, è datato 31 agosto. Quindi non tiene conto dell’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato (qui l’approfondimento) e torna a ribadire lo stop della primaria “Corridoni” di via Sinigaglia. Uno stop che per ora è sospeso. Nel documento si ipotizza lo spostamento alla Venini e lì vengono conteggiati gli studenti.

Da 8 a 5 istituti comprensivi

L’amministrazione comunale ha avviato un tavolo di confronto istituzionale tra gli enti che rientrano nella riorganizzazione, tra cui gli altri comuni coinvolti. Dopo l’ultima consultazione del 28 agosto 2026 la giunta ha accolto le varie indicazioni, tra le quali quella ricevuta dai dirigenti scolastici di limitare la riduzione a 5. La volontà di accorpare e ridurre era già più volte stata annunciata dallo stesso sindaco.

Istituto Comprensivo Como Spina Verde

Unisce l’attuale Istituto Como Prestino Breccia con Como Rebbio si staccano però i plessi di San Fermo della Battaglia e Cavalassca (tuttora con Prestino e Breccia) che entreranno a fare parte del Comprensivo di Faloppio.

Il nuovo Istituto Comprensivo Spina Verde, considerando i dati riferiti agli alunni iscritti nell’anno scolastico 2025/2026, conterebbe 1.002 alunni per un totale di 10 scuole (4 asili, 4 primarie e due medie).

Istituto Comprensivo Como Valbasca

Vede l’accorpamento dell’attuale Istituto Comprensivo Como Lora Lipomo con l’Istituto Como Albate. 1.241 alunni in totale, 11 plessi. Perde l’Infanzia di via Salita Cappuccini e la primaria di via Montelungo che entreranno a far parte dell’Istituto Comprensivo Como Centro Città.

Istituto Comprensivo Como Centro Città

All’Istituto Comprensivo Como Centro Città afferiranno, come detto, i plessi di via Salita Cappuccini e di via Montelungo mentre non sarà più in questo Comprensivo l’asilo di via Zezio che entrerà a far parte dell’Istituto Comprensivo Como Lago.

Conterà 1.363 alunni e 8 scuole.

Istituto Comprensivo Como Lago

Nell’Istituto Comprensivo Como Lago rientreranno quindi anche i plessi di via Perti e di via Zezio.

L’Istituto conterebbe 1.075 alunni e 11 sedi tra cui i plessi di Brunate, Blevio e Torno.

Istituto Comprensivo Como Nord Ovest

Accorpamento dell’attuale Istituto Comprensivo Como Nord con l’Istituto Comprensivo Como Borgovico. Perde la scuola elementare di via Perti – come visto sopra -.

1.212 alunni complessivi suddivisi tra 14 scuole (qui rientra anche Campione d’Italia).

In base alle proiezioni il totale degli alunni previsto per il 2027-2028 è di 5.674 alunni e 5.578 nell’anno scolastico 2028-2029.

Le motivazioni alla base degli accorpamenti

Al termine della relazione vengono spiegati i motivi e gli obiettivi di questa proposta di riorganizzazione: riduzione della frammentazione nella gestione dei vari plessi, semplificazione dell’interazione con l’amministrazione, aumento della possibilità di gestire le esigenze legate alla provenienza degli alunni, ottimizzazione della logistica e coordinamento più omogeneo del territorio.