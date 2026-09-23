Chiusura della galleria di Pusiano, traffico deviato in centro paese

Chiusura totale al traffico per la galleria di Pusiano, lungo la ex Statale 639 “dei Laghi di Pusiano e di Garlate”. Domani, giovedì 24 settembre, dalle ore 9 alle ore 16, la circolazione sarà vietata per consentire l’esecuzione in sicurezza di interventi di manutenzione e verifica degli impianti tecnologici, antincendio e di segnalazione presenti all’interno della galleria, oltre allo svolgimento di alcuni rilievi.

Durante le ore di chiusura, la viabilità alternativa sarà garantita attraverso la strada che attraversa l’abitato di Pusiano.