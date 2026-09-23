Raid nella notte al cimitero di Cermenate, scritte anarchiche e no vax sui muri. Indagini in corso

“Basta bugie su guerre, Co2 e pandemia”. È soltanto una delle scritte comparse nella notte tra lunedì e martedì sulle mura del cimitero di Cermenate. Nuovo raid vandalico nel Comasco per mano di possibili no vax e anarchici. Soltanto lo scorso agosto era successo lo stesso all’ospedale di Cantù.

Cermenate, nuovo raid di anarchici e no vax. Il sindaco: “Pronto a sporgere denuncia. Già in azione per ripulire le pareti”

“Ci stiamo già adoperando per ripulire le scritte – assicura il sindaco di Cermenate, Luciano Pizzutto – Sulle pareti bianche l’intervento sarà più semplice, più delicato invece sui mattoni a vista. Dobbiamo trovare la giusta modalità per non deturpare le pareti del cimitero”, precisa il sindaco, che ribadisce la linea dura contro i vandali che hanno agito nella notte. “Domani mattina mi recherò in caserma dei carabinieri per sporgere denuncia”. Sul caso indagano carabinieri e polizia locale di Cermenate. Per i carabinieri, fa sapere ancora Pizzutto, “si tratterebbe della stessa mano che aveva già agito nel vicino Comune di Vertemate”. Fondamentali per individuare i responsabili saranno le videocamere di sorveglianza presenti in zona.