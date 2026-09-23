Una barriera per proteggere via Oltrecolle dai detriti dell’incendio sul Monte Goj

L’incendio che nell’agosto scorso ha devastato il Monte Goj ha ancora ripercussioni anche sulla viabilità della zona. In via Oltrecolle, per il rischio di colate di materiale dai terreni sovrastanti la strada, è stata disposta la posa di una barriera di new jersey per garantire la sicurezza dei passanti.

I lavori sono stati eseguiti nella giornata di ieri, con un temporaneo stop del traffico. Come disposto dal Comune di Como, con un’ordinanza del settore opere pubbliche, l’azienda incaricata ha posizionato una barriera che servirà per il contenimento di eventuali materiali che potrebbero cadere dai terreni a monte di via Oltrecolle.

Impossibile al momento dire per quanto tempo sarà lasciata la barriera in new jersey. Le fiamme hanno provocato ingenti danni sulla montagna, che si sono aggiunti anche a quelli causati dalla precedente alluvione. La Regione Lombardia proprio nei giorni scorsi ha annunciato un primo stanziamento di 440mila euro per la rimozione delle piante cadute, il ripristino della viabilità forestale, interventi per favorire il deflusso delle acque e contrastare l’erosione, la realizzazione di nove guadi e il ripristino di un tratto di circa 30 metri in prossimità dell’abitato di Lora. Sono previsti inoltre interventi di consolidamento dei versanti.

Difficile però indicare una tempistica certa e nell’attesa rimarrà probabilmente l’attuale barriera. Il sistema di contenimento posizionato nelle scorse ore non causa comunque problemi al passaggio dei veicoli sulla via Oltrecolle, che è completamente aperta e percorribile.

Cantieri conclusi invece in via Monte Grappa e sul lungolago di Como. Nel primo caso, la strada era stata chiusa dopo i danni provocati dal maltempo una settimana fa. Uno smottamento in un’area privata aveva causato la caduta di detriti e fango sulla via e nell’area era stato inoltre segnalato anche un forte rischio di cedimento di una cabina del gas. L’intervento di messa in sicurezza e ripristino è stato ora concluso e la via è nuovamente aperta al traffico.

Lavori completati e viabilità nuovamente regolare anche sul lungolago. L’intervento di manutenzione straordinaria dei tombini ha reso necessaria la chiusura della corsia preferenziale dei bus, con conseguenti modifiche alle corse delle linee di Asf che transitano nella zona. Completato l’intervento, l’intera carreggiata è libera e utilizzabile e la situazione della viabilità è tornata regolare.