Clima, Como sempre più calda. Notti tropicali quasi raddoppiate, caldo africano in aumento

La provincia di Como è sempre più calda secondo mezzo secolo di dati raccolti tra il 1975 e il 2025. A dirlo è il Rapporto sul Clima del XXI secolo realizzato da iLMeteo in collaborazione con il Corriere della Sera. Lo studio ha passato al setaccio oltre 434 milioni di dati meteorologici raccolti in 108 capoluoghi di provincia italiani tra cui Como.



Sul fronte del caldo i giorni davvero afosi sono più che quadruplicati in mezzo secolo. Erano 11 e oggi sono 47 all’anno. Le giornate di caldo africano sono quelle con punte di calore estremo. Fino agli anni Settanta erano praticamente assenti e oggi sono salite a 4 ogni estate. Anche le notti raccontano lo stesso cambiamento. Quelle tropicali erano 28 e oggi sono quasi raddoppiate a 55 in un anno. Sono comparse per la prima volta anche le notti supertropicali arrivate a 6 nell’ultimo anno. Sono quelle in cui la temperatura non scende sotto i 25 gradi nemmeno dopo il tramonto.



Quanto alle temperature medie quella annua a Como è salita di quasi due gradi in mezzo secolo. Era 13,2 gradi ed è arrivata a 14,9. Anche l’estate si è fatta più calda. La temperatura media è salita da 25,4 a 27,6 gradi e quella massima da 31,5 a 35,1 gradi. La tendenza secondo gli esperti non si fermerà. Le proiezioni indicano per il 2030 quasi 45 giornate di caldo intenso l’anno e una temperatura estiva media di 28,4 gradi. Diverso il discorso per le piogge. L’intensità media giornaliera è rimasta sostanzialmente stabile intorno ai 17 millimetri. A pesare di più tra tutti gli indicatori analizzati per Como è invece proprio l’anomalia delle precipitazioni. È l’indice che misura quanto il territorio si allontani da un regime di piogge regolare. Il valore per Como è sceso da 1,2 a 0,2 punti nell’arco dei 50 anni analizzati dallo studio, che lo segnala come lo scarto più marcato registrato in città rispetto al proprio storico climatico.



Il fenomeno non riguarda solo la provincia lariana. Nella classifica generale delle città più colpite dal cambiamento climatico negli ultimi 50 anni Milano si piazza al decimo posto su 108 capoluoghi. La classifica è stata stilata incrociando tutti gli indicatori analizzati dai ricercatori. Per il capoluogo lombardo l’aumento della temperatura media sfiora i 3 gradi. Un dato che conferma come l’intera Lombardia stia facendo i conti con un clima profondamente diverso rispetto a quello di 50 anni fa.