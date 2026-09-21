Val Cavargna, senso unico alternato sulla Provinciale 10 per lavori di asfaltatura

Senso unico alternato per manutenzione straordinaria lungo la Provinciale 10 della Val Cavargna, nei comuni di Cavargna e San Nazzaro Val Cavargna.

Per consentire in sicurezza le opere di asfaltatura, dal 23 settembre al 9 ottobre, dalle 8.30 alle 18, la circolazione sarà regolata da movieri, con possibili attese prolungate. Il senso unico sarà attivato per tratti non superiori a 200 metri, in base all’avanzamento del cantiere.



Nelle aree interessate vige il divieto di sosta e fermata, per permettere l’occupazione della carreggiata da parte di mezzi e attrezzature.

Gli interventi rientrano nei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della Provincia di Como per il miglioramento della pavimentazione e della sicurezza stradale.