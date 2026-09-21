Senso unico alternato per manutenzione straordinaria lungo la Provinciale 10 della Val Cavargna, nei comuni di Cavargna e San Nazzaro Val Cavargna.
Per consentire in sicurezza le opere di asfaltatura, dal 23 settembre al 9 ottobre, dalle 8.30 alle 18, la circolazione sarà regolata da movieri, con possibili attese prolungate. Il senso unico sarà attivato per tratti non superiori a 200 metri, in base all’avanzamento del cantiere.
Nelle aree interessate vige il divieto di sosta e fermata, per permettere l’occupazione della carreggiata da parte di mezzi e attrezzature.
Gli interventi rientrano nei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della Provincia di Como per il miglioramento della pavimentazione e della sicurezza stradale.
Val Cavargna, senso unico alternato sulla Provinciale 10 per lavori di asfaltatura
Senso unico alternato per manutenzione straordinaria lungo la Provinciale 10 della Val Cavargna, nei comuni di Cavargna e San Nazzaro Val Cavargna.