Como verso il 2027, tu che ne pensi? Ad Albate l’iniziativa itinerante dei 5 Stelle

Terza tappa oggi di “Como verso il 2027, tu che ne pensi?”, l’iniziativa di ascolto partecipativo promossa dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. Dopo i primi due appuntamenti di sabato 5 e 12 settembre, i rappresentanti pentastellati hanno incontrato i cittadini comaschi in piazza Tricolore ad Albate.

La proposta mette al centro il dialogo diretto con i residenti nei territori coinvolti. Durante gli incontri itineranti, ai cittadini comaschi viene distribuito un questionario, accessibile tramite QR code, per raccogliere priorità e proposte per il futuro della città. Un’occasione per un focus sui temi maggiormente dibattuti nel capoluogo e presentati anche al banchetto allestito nelle piazze, dal Politeama alla Ticosa, dal rilancio del mercato coperto al futuro dello stadio Sinigaglia.

Il tour proseguirà con l’ultima tappa sabato 3 ottobre in via Pio XI a Sagnino.