Torno, incidente con un bus. Gravissimo un ciclista di 58 anni

Incidente tra un autobus di linea e una bicicletta poco prima delle 14 a Torno, sulla Lariana all’incrocio con via Poggi. Il ciclista, un uomo di 58 anni, è in condizioni critiche per le ferite e i traumi riportati nell’impatto con il mezzo pesante. Illeso ma sotto shock il conducente del bus di Asf Autolinee, che era diretto verso Bellagio. Il ciclista, secondo le prime ricostruzioni viaggiava invece in direzione opposta. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Per i soccorsi al 58enne sono intervenute automedica e ambulanza. Vista la gravità della situazione è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del 118, che ha trasportato il ciclista all’ospedale di Varese. E’ ricoverato in terapia intensiva per gravissimi traumi multipli, in particolare al torace. La prognosi è riservata.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità, rimasta a lungo bloccata dopo l’incidente per le operazioni di soccorso e i rilievi. Ripercussioni anche sulle corse degli autobus delle linee in transito sulla Lariana.