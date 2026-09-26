Ciclismo giovanile, al via la 4ª edizione del trofeo Bcc Brianza e Laghi

Sabato ad Alzate corsa contro il tempo per i giovani ciclisti lariani, in palio il titolo provinciale comasco. Le strade del paese si sono chiuse al traffico per la quarta edizione de «La Carica dei 501 – Trofeo Bcc Brianza e Laghi», la cronometro individuale organizzata dal Gs Alzate Brianza. Sul circuito di 4,2 chilometri, con partenza e arrivo al centro sportivo di via Girola, i giovani corridori si sono sfidati uno alla volta contro il tempo, ciascuno seguito da una motostaffetta a garanzia della sicurezza. Siamo alla quarta edizione di una manifestazione che negli anni è cresciuta e che ha portato il nome di Alzate nel calendario dei grandi appuntamenti giovanili del ciclismo lariano.

Protagonisti della giornata gli esordienti di primo e secondo anno, impegnati anche nel quarto Lario Young Challenge, e la categoria Allievi, che si è giocata il 77esimo Giro della Provincia di Como sempre nella formula della cronometro. Un titolo che porta con sé una tradizione lunga oltre settant’anni nel ciclismo giovanile del territorio. Per entrambe le categorie il percorso è stato lo stesso, con ritrovo e riunione tecnica prima delle partenze individuali, distanziate di un minuto l’una dall’altra.

Il tracciato si snoda dal centro sportivo lungo le vie del paese, tocca via Santuario, via Valisetta e via della Noce, prima di rientrare verso il traguardo. Ad assistere l’evento dal punto di vista sanitario è stato Lariosoccorso Erba, e per l’intera giornata sono state previste anche modifiche alla viabilità, tra chiusure al traffico e divieti di sosta nelle strade interessate. La circolazione pedonale è stata comunque garantita, grazie a percorsi dedicati e punti di attraversamento vigilati dal personale di supporto alla gara.