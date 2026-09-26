Rapina in gioielleria a Como, altri due arresti

Due nuovi arresti e la polizia di Stato ha chiuso definitivamente il cerchio sulla banda di rapinatori che il 24 aprile scorso ha assaltato la gioielleria del centro commerciale di Tavernola. Un colpo che ha fruttato un bottino da 90mila euro. Tre presunti banditi erano già stati fermati, ma per gli inquirenti all’appello mancavano ancora il basista e uno dei partecipanti alla rapina, fermati nelle scorse ore e portati in carcere al Bassone.

Arrestati un 32enne residente in svizzera ritenuto il basista e un 25enne residente in provincia di Monza. I poliziotti avevano già fermato altri tre dei presunti autori del colpo, 22 e 23 anni. Denunciata per favoreggiamento una 23enne di Como, sorella di uno degli arrestati.

La banda aveva raggiunto il centro commerciale a bordo di una Fiat 500 rossa presa a noleggio. I banditi hanno rubato gioielli e accessori per un valore di 90mila euro. Fulmineo e violento l’assalto. Mentre uno dei banditi aspettava in auto, tre erano entrati nella gioielleria armati di pistola e con il volto coperto da passamontagna. Le immagini mostrano l’arma puntata alla testa di una commessa, clienti in fuga, vetrine spaccate a martellate.

Le indagini sono state condotte dagli agenti della squadra mobile della questura di Como, che in pochi mesi hanno chiuso il cerchio. Raccolti importanti elementi a carico di tutti i partecipanti alla rapina e del mandante. Nel corso delle perquisizioni successive all’arresto degli indagati è stata ritrovata anche parte della refurtiva non ancora rivenduta, restituita alla gioielleria.

Al termine degli atti, i due uomini sono stati portati alla Casa Circondariale di Como, in attesa della conferma in sede processuale delle evidenze raccolte durante le indagini.