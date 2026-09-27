Cadorago, incidente nella notte: auto sbanda, va fuori strada e sfiora il passaggio a livello

Brutto incidente nella notte a Caslino al Piano, frazione di Cadorago, dove un’auto guidata da un uomo di 35 anni è finita fuori strada sfiorando il passaggio a livello. L’intervento di vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Cantù in via alla Fonte, intorno alle 4.30, per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, in codice giallo, cioè media gravità. Allertati anche i tecnici incaricati al blocco della circolazione ferrovia.

L’auto infatti, per cause ancora da chiarire, ha sfiorato il passaggio a livello, rischiando di finire sui binari. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta dinamica dell’incidente.