Basket, Cantù perde a Venezia: 85 a 73 il risultato finale. Vitucci: “Ci serva da lezione”

Debutta con un ko la Pallacanestro Cantù, che contro il Venezia – fuori casa – perde con dodici punti di distacco. 85 a 73 il risultato finale. Esordio amaro per la prima di campionato, ma ora occhi puntati sulla prossima sfida, quella che si giocherà lunedì 5 ottobre alle 20 al Paladesio, contro Udine.

Basket, Cantù sconfitta a Venezia

Esce sconfitta dalla prima di campionato la Pallacanestro Cantù, che paga un avvio difficile e non riesce a ribaltare l’inerzia della partita. Se gli avversari arrivavano già rodati dai primi impegni ufficiali della stagione, reduci dalla finale di Supercoppa persa contro l’Olimpia Milano al supplementare, per i brianzoli si è trattato invece del primo vero test stagionale, in trasferta contro una delle squadre più accreditate del campionato.

La squadra biancoblu arrivava a questo debutto con basi quasi del tutto nuove. In estate la società ha cambiato guida tecnica e ha affidato la squadra a Frank Vitucci, al posto di Walter De Raffaele, per aprire un altro ciclo insieme al nuovo direttore generale, Simone Giofrè.

Una guida che cambia, com’è cambiata la rosa. Il mercato ha portato via diversi giocatori che avevano contribuito alla salvezza della scorsa stagione, sostituiti da un gruppo quasi interamente rinnovato. L’obiettivo dichiarato dalla società resta comunque la salvezza, ma è fondamentale portare in campo un bel gioco. I tifosi ci credono e ora l’attenzione è sul prossimo match.

Le parole di coach Vitucci

“Sicuramente l’inizio della partita ha avuto un peso significativo e ha indirizzato il match. Poi abbiamo recuperato con qualche sforzo, avendo anche occasioni per avvicinarci, ma Venezia ha punito i nostri errori“. Commenta così la partita coach Vitucci nel corso della conferenza stampa. “Abbiamo subito troppo nell’uno contro uno e troppo in area. Dal punto di vista offensivo – aggiunge l’allenatore biancoblu – abbiamo sciupato troppo. Bisogna lavorare su questi aspetti rapidamente, perché ci aspettiamo un rendimento più adeguato alle nostre potenzialità“.

E ancora: “Speriamo che questa partita ci serva da lezione. Qualcosa di meglio si è visto, ma ci sono giocatori chiave che sono sicuro potranno fare di più nel corso della stagione. Abbiamo poco tempo, ma cercheremo di aggiustare il nostro sistema in quell’ottica”, assicura Vitucci.