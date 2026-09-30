Bici elettriche, quasi tutte “truccate”. Controlli della polizia locale, irregolari 42 mezzi su 51

Bici elettriche che sfrecciano alla velocità di un motorino. I controlli della polizia locale di Como certificano la diffusione sempre maggiori di mezzi elettrici truccati”, modificati in modo irregolare. Su 51 veicoli controllati oggi, nella quasi totalità dei casi bicilette, 42 sono risultati non a norma e sono stati sequestrati. Regolari 7 bici, una moto e un ciclomotore. “Sono a tutti gli effetti ciclomotori ma senza le sicurezze e i dispositivi di un ciclomotore”, dice il comandante della polizia locale di Como Vincenzo Aiello.

La polizia locale nel capoluogo ha intensificato da tempo i controlli, anche alla luce delle nuove norme più restrittive e che impongono la targa ai monopattini elettrici, l’assicurazione e l’utilizzo del casco. Nei posti di controllo, il telelaser consente di accertare la velocità dei mezzi. Tra le ultime e-bike fermate, una viaggiava a 49 chilometri orari.

Solo per citare un altro dato, a fronte di 267 mezzi controllati nei mesi di luglio e agosto, sono state 258 le multe, in particolare 98 per l’assenza di assicurazione, 8 per la targa mancante e 38 per l’assenza del casco.

Per semplificare e velocizzare i controlli, la polizia locale di Como ha avviato una collaborazione con la motorizzazione di Bari, attrezzata con un banco di prova mobile per accertare in tempo reale eventuali irregolarità dei mezzi elettrici fermati.

Oggi la prima giornata di accertamenti. Controllate sia le e-bike sequestrate negli ultimi dieci giorni sul territorio sia quelle fermate oggi in uno degli abituali posti di blocco in piazza Grimoldi.

I mezzi irregolari vengono sequestrati in attesa di un provvedimento prefettizio per la successiva confisca al termine dell’iter previsto.