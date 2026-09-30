L’assessore Massari visita con Cna le aziende comasche: “Le piccole imprese sono parte fondamentale della qualità lombarda”

L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari, in vista oggi in diverse aziende comasche insieme ai rappresentanti di Cna. “Il saper fare lombardo ha un valore che va ben oltre il prodotto. Queste eccellenze dobbiamo tenercele strette, sostenendole e creando le condizioni perché possano continuare a crescere qui, ma dobbiamo anche essere capaci di valorizzarle e farle conoscere sempre di più fuori dai nostri confini”. “Turismo e manifattura – sottolinea ancora Massari – possono aiutarsi a vicenda. Su questo incontro vogliamo lavorare, soprattutto a fianco delle piccole imprese che rappresentano una parte fondamentale della qualità lombarda”.

Sulla stessa linea Davide Pusterla, presidente Cna Lombardia Nord Ovest area Como, secondo cui “il nostro territorio a vocazione turistica non ha perso la sua artigianalità, anzi nel turismo le piccole imprese devono trovare un alleato per continuare a cercare di essere competitive“. “Durante la giornata – ricorda infine Beppe Pisani, presidente nazionale Cna filiera della Moda – sono stati toccati temi fondamentali per il futuro del comparto: la sostenibilità dei processi produttivi, la transizione ecologica e digitale, la tutela del Made in Italy e l’importanza di investire nella formazione delle giovani generazioni”.