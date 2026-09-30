Scatta la nuova stagione di Superliscio: pomeriggio di festa con musica, convivialità, allegria

C’è un suono che da decenni fa battere il cuore dell’Italia che ama ballare, divertirsi e stare insieme. È il suono del liscio. Un suono che ha un posto fisso su Espansione Tv.

Da domenica parte la nuova stagione di Superliscio, la trasmissione interamente dedicata al mondo del ballo più amato e più popolare del nostro Paese. A condurre i telespettatori in questo viaggio tra note, sorrisi e pista da ballo sarà Mariella Petagine, pronta a far vivere tutta la magia di una domenica di festa.

L’appuntamento è ogni domenica alle 16 su Etv, ma la festa inizia prima. Dalle 15, con Aspettando Superliscio, rivivremo le emozioni più belle, i momenti più divertenti e le esibizioni più travolgenti delle puntate precedenti.

Un’ora di riscaldamento per arrivare carichi allo show, direttamente dal palco dell’Empyre di Parabiago, tempio del divertimento e del ballo.

Le telecamere di Espansione TV accenderanno i riflettori sulle grandi orchestre del liscio italiano. Protagonisti i migliori musicisti del Paese, artisti che hanno fatto la storia di questo genere e che continuano a tenerlo vivo con passione ed energia. Nelle loro mani, fisarmoniche, sax, chitarre e voci inconfondibili daranno vita a una colonna sonora unica, coinvolgente ed emozionante.

Un repertorio vastissimo: dai brani più moderni che fanno cantare tutti, ai classici intramontabili che dalla Romagna hanno conquistato il resto d’Italia e che ancora oggi fanno alzare tutti in pista. Valzer, mazurke, polke, un susseguirsi di ritmi per non fermarsi mai.

Superliscio non è solo un programma musicale. È convivialità, è allegria, è il piacere di ritrovarsi, anche da casa, per condividere la stessa passione.

Agli appassionati del ballo liscio non resta che una cosa da fare: sintonizzarsi su Espansione TV e prepararsi alle danze.

Superliscio, con Mariella Petagine. Ogni domenica alle 16 su Etv, preceduto alle 15 da Aspettando Superliscio.