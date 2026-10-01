Irregolarità nella comunicazione dei prezzi: sanzionato distributore di carburante di Mariano

A causa di irregolarità riscontrate nella comunicazione dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i finanzieri hanno sanzionato un distributore di carburante di Mariano Comense. La scoperta durante i controlli del Comando provinciale di Como volti alla tutela dei consumatori e alla salvaguardia della trasparenza del mercato.

Le fiamme gialle di Erba hanno riscontrato diverse comunicazioni non corrispondenti ai prezzi effettivamente applicati alla clientela e hanno sanzionato il titolare del distributore con una multa di 20mila euro. Visto che sono state accertate più di tre violazioni in 60 giorni, è stato chiesto alla Prefettura di procedere con la sospensione dell’attività.

Si tratta di un periodo caratterizzato da una forte attenzione sull’andamento dei prezzi dei carburanti, anche alla luce delle tensioni e dei conflitti internazionali in corso, che stanno portando ripercussioni sui mercati energetici e sulle quotazioni di benzina e gasolio con ricadute sui costi sostenuti da famiglie e imprese. La verifica della correttezza delle informazioni comunicate dagli operatori assume in questo contesto particolare importanza per la trasparenza del mercato e la tutela degli utenti.

I dati trasmessi dai gestori alimentano l’Osservaprezzi carburanti del Ministero, consentendo agli automobilisti di conoscere e confrontare i prezzi praticati dai diversi impianti.