Al via in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027

Parte oggi in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027. Nella prima fase il vaccino gratuito sarà rivolto alle categorie considerate prioritarie e più a rischio: donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, over 60, cittadini fragili per condizioni di salute e lavoratori per i quali la vaccinazione è raccomandata, tra cui operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico. Dal 12 ottobre la vaccinazione antinfluenzale sarà aperta e gratuita per tutti e saranno coinvolte nella campagna anche le farmacie, per gli adulti e i ragazzi dai 12 anni in su, mentre i centri vaccinali saranno disponibili dal 12 ottobre per i minorenni e dal 26 ottobre per il resto della popolazione.

Da oggi sono i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ad avviare le somministrazioni nei propri ambulatori. Per prenotare la vaccinazione è possibile rivolgersi al proprio medico o utilizzare il portale regionale PrenotaSalute.

La campagna punta a rafforzare ulteriormente le coperture vaccinali, con particolare attenzione agli anziani. L’obiettivo indicato dal Ministero della Salute è raggiungere almeno il 75% degli over 65, mentre il 95% rappresenta il livello ottimale. Nella campagna 2025, in Lombardia sono state somministrate complessivamente 2 milioni e 270mila dosi di vaccino antinfluenzale, 1,3 milioni agli over 65.

“La vaccinazione – ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – è uno strumento importante di prevenzione e di protezione, soprattutto per le persone più fragili. Anche quest’anno la Lombardia mette in campo una rete capillare, che coinvolge medici di medicina generale, pediatri, farmacie e centri vaccinali, per rendere la vaccinazione facilmente accessibile ai cittadini. L’obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di persone e rafforzare la protezione della nostra comunità”.