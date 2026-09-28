Carlazzo, nuova bretella per bypassare il centro: accordo tra Comune e Provincia

Bypassare il centro storico di Carlazzo e dare un nuovo accesso all’area dove sorgerà la cittadella dello sport. Con questo obiettivo Comune di Carlazzo e Provincia di Como hanno firmato l’accordo di programma per la nuova strada di collegamento tra la via per San Pietro e la Provinciale SP 10 della Val Cavargna, all’altezza dell’ex vivaio.

Un’opera da 1,24 milioni di euro, finanziata per 1,04 milioni dal Comune e per 200 mila euro dalla Provincia con fondi di bilancio che verranno erogati nel 2026.



Il nuovo tracciato collegherà direttamente la Val Cavargna con la via per San Pietro senza passare dal centro, oggi stretto e tortuoso e messo a dura prova dal traffico quotidiano dei frontalieri e dal passaggio di mezzi di medie dimensioni. La bretella servirà anche come via d’accesso al futuro polo sportivo che l’amministrazione sta progettando proprio nell’area dell’ex vivaio. A gestire l’intervento sarà il Comune di Carlazzo, che seguirà progettazione, gara d’appalto e collaudo. La Provincia vigilerà sull’attuazione del progetto e verserà il suo contributo in due tranche: l’80% all’approvazione del progetto esecutivo e il restante 20% a lavori conclusi.

