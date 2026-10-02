Incendio ad Asso in una zona impervia, bruciati 100 metri quadrati di vegetazione

100 metri quadrati di vegetazione bruciati, è il bilancio del rogo di ieri pomeriggio ad Asso dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cantù e Canzo con autobotte, autopompa e un pick-up antincendio boschivo e gli specialisti SAF (nucleo speleo alpino fluviale) da Como.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente difficoltose vista la zona impervia e soprattutto visto il rapido propagarsi delle fiamme all’interno di una gola. Per raggiungere i punti più difficili e contrastare l’incendio il personale del SAF ha effettuato una complessa e rischiosa manovra di movimentazione su corda doppia, per raggiungere i punti più difficili, trasportando le attrezzature da necessarie per lo spegnimento. Grazie all’intervento congiunto delle squadre, il rogo è stato domato e l’area interessata è stata successivamente bonificata, scongiurando l’ulteriore propagazione.