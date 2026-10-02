Carlotta Ferrari d’oro, a Veszprém trionfo a squadre ai Mondiali Militari

Dopo l’argento individuale, arriva anche l’oro a squadre. Capolavoro di Carlotta Ferrari ai Mondiali Militari di Veszprém, in Ungheria.

La fiorettista comasca dell’Aeronautica Militare, che si allena alla Comense Scherma, è stata protagonista di una gara perfetta con le azzurre Irene Bertini, Aurora Grandis — oro proprio nella gara individuale davanti a Carlotta — e la sciabolatrice Alessia Di Carlo, aggregata come riserva per completare la squadra.

Un percorso netto, dominato dall’inizio alla fine. Nei quarti l’Italia supera la Francia 45-28, in semifinale travolge l’Ucraina 45-24, poi in finale chiude i conti contro la Polonia con un perentorio 45-33 che vale la medaglia d’oro.

Per la Ferrari un Mondiale da incorniciare: due podi, una conferma ai vertici del fioretto internazionale e un altro risultato che porta la firma della scherma comasca.