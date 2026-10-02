Il Lombardia Under 23 accende il Ghisallo: sette giorni dopo toccherà ai big

Sarà l’iconico Colle del Ghisallo, con il suo Santuario dei ciclisti, il cuore pulsante della 98ª edizione de Il Lombardia Under 23 in programma domani con partenza e arrivo a Oggiono: un passaggio simbolo che, una settimana dopo, vedrà transitare anche i professionisti del Giro di Lombardia. Un filo ideale che lega il ciclismo di domani a quello dei grandi, e che fa già da solo il prestigio della “classica” giovanile.

Il percorso

L’edizione 2026 è stata disegnata per fare selezione vera. La novità è la salita di Ello dal versante di Oggiono, inserita nella prima fase e da ripetere quattro volte: una ascesa che spaccherà il gruppo prima ancora del finale. Poi la sequenza con Ghisallo, Villa Vergano, Colle Brianza e Marconaga di Ello. In totale 177 chilometri, sette in più rispetto al recente passato. Cambia anche la logistica, per abbracciare di più il territorio. Partenza da Oggiono alle 12, sette chilometri di trasferimento controllato e via ufficiale da Barzago, per lanciarsi subito nel nuovo circuito iniziale di Ello.

Gli orari nel Comasco

Calcolando una media di 45 chilometri orari, i corridori transiteranno da Bellagio poso dopo le 15 per poi fare la salita verso il Ghisallo (passaggio previsto verso le 15.20). Poi la successiva discesa verso Barni, Lasnigo, Asso, Canzo, Longone al Segrino (15.25) con la svolta verso Eupilio, il transito da Pusiano (15.40) e il ritorno nel Lecchese. Orari di cui tener conto in caso di esigenze di spostamento sulle strade toccate dall’evento.

Gli attesi protagonisti

Al via un cast da grande Giro. Tra gli stranieri i più attesi sono il francese Cantin Coudière con i connazionali Arsac e Daumas, l’australiano Ward, il brasiliano Bravo, vincitore del Giro della Valle d’Aosta, i britannici Hereward, Hinds, Dodd e Rowe, il colombiano Quintero, i danesi Biehl e Jolving, il messicano Cisneros, lo svizzero Zumstein, il tedesco Bock, il polacco Goszczurny e i belgi Cuylits e il campione nazionale Marivoet.

L’Italia risponde con il tricolore Mattia Negrente, fresco vincitore della Ruota d’Oro in Toscana, con Matteo Scalco, sesto nella corsa in linea di Montreal, e con Alessandro Cattani, appena rientrato dal Mondiale in Canada. Riflettori anche su Leonardo Vesco, Tommaso Bambagioni, Luca Morlino, i fratelli Pietro e Simone Galbusera, Diego Nembrini e Tommaso Bosio.

Un lotto di assoluto valore che conferma Il Lombardia Under 23 come una delle vetrine più prestigiose al mondo per chi sogna di diventare professionista.

Albo d’oro recente

2025 Thornley Callum (Gbr)

2024 Rolland Brieuc (Fra)

2023 Lecerf William Junior (Bel)

2022 Segaert Alec (Bel)

2021 Lapeira Paul (Fra)

2020 Sweeny Harry (Aus)

2019 Bagioli Andrea (Ita)

2018 Stannard Robert (Aus)

2017 Riabushenko Alexandr (Blr)

2016 Vanhoucke Harm (Bel)

2015 Masnada Fausto (Ita)

2014 Moscon Gianni (Ita)

2013 Villella Davide (Ita)

2012 Polanc Jan (Slo)