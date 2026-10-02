Scuola, il Pd apre il confronto a Como: incontro stasera ad Albate

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Riccardo Piccolo

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Il Partito democratico di Como organizza stasera alle 21 un incontro pubblico sul tema della scuola, alla Sala Villa di Albate, in via Colli. Il titolo della serata è «Da Roma a Como la scuola perde due volte» e dunque le questioni sul tavolo sono due. La prima è il decreto del governo Meloni che fissa un limite alla presenza di alunni stranieri nelle classi, una misura che il Pd giudica sbagliata e ideologica. La seconda è il riordino delle scuole avviato a Como dal Comune, che secondo il partito è altrettanto sbagliato e privo di logica. L’incontro sarà aperto dalla consigliera comunale Eleonora Galli. Interverranno poi Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, il consigliere comunale Stefano Legnani e Francesco Finizio, referente del partito per le scuole. Parlerà anche Roberta Capone segretaria del sindacato della scuola Cgil di Como. A moderare l’incontro sarà Daniele Valsecchi, segretario cittadino del Pd. Sono invitati genitori, insegnanti e tutto il mondo della scuola comasca.