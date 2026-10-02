Scuola, il Pd apre il confronto a Como: incontro stasera ad Albate

Il Partito democratico di Como organizza stasera alle 21 un incontro pubblico sul tema della scuola, alla Sala Villa di Albate, in via Colli. Il titolo della serata è «Da Roma a Como la scuola perde due volte» e dunque le questioni sul tavolo sono due. La prima è il decreto del governo Meloni che fissa un limite alla presenza di alunni stranieri nelle classi, una misura che il Pd giudica sbagliata e ideologica. La seconda è il riordino delle scuole avviato a Como dal Comune, che secondo il partito è altrettanto sbagliato e privo di logica. L’incontro sarà aperto dalla consigliera comunale Eleonora Galli. Interverranno poi Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, il consigliere comunale Stefano Legnani e Francesco Finizio, referente del partito per le scuole. Parlerà anche Roberta Capone segretaria del sindacato della scuola Cgil di Como. A moderare l’incontro sarà Daniele Valsecchi, segretario cittadino del Pd. Sono invitati genitori, insegnanti e tutto il mondo della scuola comasca.