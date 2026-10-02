Colpo in garage a Noranco: rubate tre auto di lusso, presi tre francesi in fuga

Blitz di malviventi nella notte a Noranco, in Canton Ticino. Poco dopo le 2.30 di oggi è stato segnalato un furto con scasso in un garage: secondo le prime ricostruzioni, gli autori hanno sottratto le chiavi di tre veicoli di alta gamma per poi darsi alla fuga a bordo delle stesse vetture.

L’immediata attività di ricerca ha permesso di rintracciare le auto e fermare tre persone in luoghi diversi. A Manno è stato arrestato un 20enne cittadino italiano, a Tenero un 21enne cittadino algerino e a Lucerna un 25enne cittadino francese: tutti residenti in Francia.

I tre veicoli sono stati recuperati a Breganzona, a Manno e a Gordola.

Le ipotesi di reato nei confronti dei fermati sono furto, violazione di domicilio, danneggiamento, infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.

Vasta l’operazione di polizia: oltre alla Polizia cantonale ticinese, sono intervenute le Polizie cantonali dei Grigioni, Uri, Vallese e Lucerna, le Polizie comunali di Lugano, Bellinzona, Locarno, Ascona, Malcantone Est, la Polizia dei trasporti e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. La task force investigativa congiunta sta ora verificando collegamenti con casi analoghi e l’eventuale coinvolgimento di altre persone. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Luca Losa.

Il ministero pubblico e la Polizia cantonale ricordano alcuni consigli di prevenzione: proteggere gli spazi con illuminazione adeguata, barriere e sistemi antifurto; custodire chiavi e valori in luoghi sicuri, come le casseforti, e utilizzare i sistemi di sicurezza dei veicoli; installare sistemi elettronici in grado di rilevare tempestivamente le intrusioni.