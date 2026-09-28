Angolo dell’Avventura, si parte con l’Alto Mustang: venerdì 2 ottobre a Cantù

Riparte la stagione 2026-2027 dell’Angolo dell’Avventura di Como. Primo appuntamento giovedì 2 ottobre alle 21 al Teatro San Teodoro di Cantù, in via Corbetta 7. Ospite il fotografo viaggiatore Stefano Negri con il racconto “Nepal, Alto Mustang-Viaggio tra montagne, spiritualità, cerimonie e deserti d’alta quota”.



Un viaggio in immagini in un lembo di Nepal ai piedi dell’Himalaya, sotto gli 8mila, a lungo inaccessibile agli stranieri. Paesaggi desertici che cambiano colore, le falesie, le gole profonde della Kali Gandaki e i villaggi che spuntano all’improvviso tra campi d’orzo verdi. Un isolamento che ha permesso alla gente del Mustang di conservare intatto il proprio stile di vita e il patrimonio del buddismo himalayano.Il percorso fino a Lo Manthang, capitale della regione, si completa a maggio con il Tiji Festival, rito collettivo di purificazione.

Tra paesaggi di bellezza primordiale e cerimonie di preghiera nei monasteri, un’esperienza unica.