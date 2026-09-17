Carimate, una serata-evento nel ricordo di Francesco Guccini

Il 23 settembre, alle 21, il cortile del Torchio, in piazza Castello a Carimate, ospiterà una speciale serata evento dedicata a Francesco Guccini. L’iniziativa segnerà un momento di grande rilievo culturale con lo svelamento della targa intitolata al cantautore, una delle 48 installazioni che compongono il Museo all’Aperto dedicato alla storia degli Stone Castle Studios.

Sarà presente la classe 3D del 1981 del Liceo classico Volta di Como che ha “adottato” la targa di Guccini. Saranno proprio gli ex studenti – cresciuti con le sue canzoni – a inaugurarla.

​Il legame tra il “Maestrone” e Carimate è indissolubile: proprio negli Stone Castle Studios del Castello, nel 1983, Guccini registrò e missò l’album Guccini (contenente il celebre brano Autogrill) e nel 1984 curò il missaggio dello storico album dal vivo Fra la via Emilia e il West. ​Nel corso della serata verrà inoltre presentato l’ultimo attesissimo libro di Guccini, “Calde le pere! Storia di un fiume e di una integerrima fanciulla”, fresco di stampa.