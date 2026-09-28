Como, alla Discoteca del Silenzio i violini fatti con i barconi dei migranti

Una notte di adorazione al suono dei violini costruiti con il legno delle barche dei migranti.

Succede sabato 3 ottobre alle 21 al Santuario del Sacro Cuore di Como per il tradizionale appuntamento mensile della “Discoteca del Silenzio”.



Una serata organizzata dalla Casa Divina Provvidenza – Opera Don Guanella insieme al Centro Culturale Luigi Padovese di Cucciago, al Centro Nord di Como dell’Opus Dei e al Conservatorio di Como.

Protagonista sarà l’Orchestra del Mare, con gli strumenti ad arco realizzati dalle persone detenute nel carcere di Opera insieme a maestri liutai utilizzando proprio il legno dei barconi. Un suono che diventa segno di speranza e di un nuovo inizio.



Ad accompagnare la meditazione saranno le musiche di Ennio Morricone, eseguite dai docenti e dagli allievi del Conservatorio, insieme alla testimonianza di Arnoldo Mosca Mondadori, ideatore del progetto.

Invito particolare rivolto ai giovani, agli studenti e agli oratori per un’esperienza di bellezza e contemplazione.Ingresso libero, dopo la Messa delle 20.30.

La serata potrà essere seguita anche via radio sul sito www.santuariosacrocuorecomo.it.