Accoltellamento a Biasca, arrestato 17enne siriano. Il 21enne fuori pericolo

Il fatto di sangue avvenuto ieri poco prima delle 15 in via Bellinzona a Biasca: arrestato un 17enne cittadino siriano domiciliato nella zona. Un 21enne è stato ferito e, secondo quanto riferito dai medici, non rischia più la vita.

Secondo la prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, tra i due è scoppiata una lite. Nel corso dell’alterco, un 21enne cittadino italiano residente in Leventina è stato colpito con un’arma da taglio, riportando una grave ferita all’addome che ha reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, del Posto Tre Valli e i soccorritori di Tre Valli Soccorso. Gli accertamenti e le ricerche effettuati, con il supporto della Polizia dei trasporti, hanno portato successivamente al fermo del 17enne. Al termine degli interrogatori ne è stato disposto l’arresto. Nei suoi confronti le ipotesi di reato sono di tentato omicidio, in via subordinata lesioni gravi e lesioni semplici. Gli approfondimenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità proseguono.