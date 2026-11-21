Agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, un 31enne di Cassina Rizzardi ha in almeno due occasioni violato la misura restrittiva. Il segnale inviato dall’apparecchio ha permesso però l’intervento immediato dei carabinieri della stazione di Fino Mornasco e, dopo la doppia evasione documentata dai militari dell’Arma, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

I carabinieri hanno eseguito ieri l’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari di Como che dispone l’aggravamento della misura cautelare e il 31enne è stato portato in cella Bassone.

Il 31enne era ai domiciliari per una serie di furti commessi nei supermercati e per una rapina di un furgone. Fondamentale l’attività della centrale operativa dei carabinieri di Como che, ricevuto il segnale di allarme generato dal braccialetto elettronico, ha attivato le pattuglie dell’Arma, consentendo ai militari di intervenire e accertare la violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. L’evaso è stato rintracciato a casa di conoscenti.

I due episodi di evasione contestati al 31enne sono avvenuti il 2 e il 17 novembre. L’uomo è stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi perché è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani senza il tappo rosso. Elementi che hanno portato il giudice a disporre la revoca degli arresti domiciliari e la contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere.