La Regione chiede aiuto al Comune di Como per la realizzazione dei parapetti del lungolago. Un nuovo colpo di scena nella tormentata vicenda delle barriere protettive sulla passeggiata del capoluogo lariano. Il modello è ormai stato definito e approvato, ma i tempi si stanno dilatando a dismisura, con un botta e risposta tutto interno al governo lombardo e la decisione di provare a ripassare la palla a Palazzo Cernezzi.

“Il modello dei parapetti è stato individuato e condiviso con Sovraintendenza e Comune di Como”, ribadisce nuovamente l’assessore regionale agli Enti Locali Massimo Sertori, che già un mese fa aveva puntato il dito contro Aria, la partecipata della stessa Regione alla quale sono affidati i lavori e che gestisce formalmente il cantiere, affermando che “i tempi si stanno dilatando oltremodo”. Ora lo stesso assessore attacca in modo ancora più diretto Aria. “Ha proposto tempi non accettabili per la gara circa la progettazione esecutiva, la costruzione e la posa in opera – sottolinea l’assessore – Credo dunque che una possibilità sia quella di affidare il modello dei parapetti e la dotazione finanziaria, che Regione conferma, al Comune, che potrà procedere autonomamente con l’avvio della gara per l’affidamento dei lavori”.

Immediata la replica del presidente di Aria Spa, Marco Ambrosini. “Non siamo l’officina di un fabbro – attacca – Dopo mesi di diatriba seguiti alla presentazione del contestatissimo prototipo, non curato da noi, siamo arrivati a determinare un modello da realizzare. Aria deve rispettare tempi e modalità ben precise definite dal Codice degli Appalti e in base alle quali stiamo verificando e procedendo. Se qualcuno ritiene che si debba superare questo vincolo e fare diversamente proceda pure. Faccia pure il Comune di Como”.

“Aria è oberata da incarichi che vanno ben oltre la sua potenzialità ed è a un limite quasi strutturale, l’appalto passi pure al Comune – aggiunge ancora Ambrosini – Se l’assessore ritiene che Aria abbia tempi troppo lunghi decida pure come crede. Facciamo e gestiamo gare per miliardi di euro, qui parliamo di un parapetto, ma le procedure in ogni caso necessitano di tempi ben precisi”.

In attesa della prossima mossa e dell’eventuale risposta del Comune di Como, le reti da cantiere restano il poco pittoresco sfondo di foto e selfie che mostrano il Lago di Como e il capoluogo lariano in tutto il mondo.