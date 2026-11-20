Due moto e un minibus di Asf sono rimasti coinvolti in un incidente nel pomeriggio ad Argegno, sulla statale Regina, all’altezza dell’incrocio con la strada per la Valle Intelvi. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, al vaglio degli agenti della polizia stradale del distaccamento di Sala Comacina. Secondo i primi accertamenti, un 23enne in sella a una moto che viaggiava in direzione Como ha perso il controllo del mezzo, ha urtato il minibus ed è caduto a terra, riportando ferite serie. Un secondo motociclista in transito ha urtato i pezzi della due ruote rimasti sulla strada ed è a sua volta caduto, senza riportare ferite. Per i soccorsi è stato inviato l’elicottero del 118, che ha calato il personale medico sulla statale, oltre ad ambulanza e automedica. Il 23enne è stato portato al Sant’Anna e non sarebbe in pericolo di vita. La Regina è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi e i rilievi e il traffico è andato in tilt in entrambe le direzioni.