Danni per 3 milioni e mezzo di euro a Torno dopo l’ultima violenta alluvione, quella di settembre 2025, ma arriverà soltanto il 10% dei fondi stanziati dal Governo e destinati alla Provincia di Como. “Troppo poco per un Comune piccolo che deve fare i conti con milioni di euro di danni. Se arrivassero soltanto 130mila euro, rimettere in sicurezza la zona sarà praticamente impossibile”, commenta il sindaco Malacrida, che punta il dito contro la troppa burocrazia. “Stiamo ultimando il secondo lotto di lavori, per i quali le casse comunali hanno sborsato altri 200mila euro. Ci sono voluti sei mesi di lavoro: se nel frattempo fosse arrivata un’altra violenta ondata di maltempo – prosegue Malacrida – sarebbe stato tutto da rifare. Ai cittadini non resta che sperare”. Sperare che la pioggia non diventi un’alluvione, l’ennesima, che rischierebbe di mettere in ginocchio il piccolo borgo affacciato sulla sponda orientale del Lago di Como.

Nei giorni scorsi l’incontro in Regione tra il sindaco Malacrida e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Anna Dotti, da sempre attenta al problema del dissesto idrogeologico. “Ringrazio Dotti che si è spesa in prima persona per stare vicino al territorio”, commenta Malacrida, che con l’inizio del nuovo anno auspica l’arrivo di nuovi fondi, pari a 400mila euro. “Sarebbero fondamentali per rimettere in sicurezza l’alveo della valle”, spiega il primo cittadino. Ultimato da tempo, invece, il primo intervento, quello legato alla somma urgenza, costato a Regione 350mila euro.

Il progetto però ammonta complessivamente a quasi 2 milioni e mezzo di euro. “C’è urgenza di completare i lavori – aggiunge Malacrida – per tutelare prima di tutto i residenti che abitano in quella zona. I fondi però non bastano e la burocrazia rallenta le procedure”. E ancora: “La situazione sui versanti è pericolosa. Blevio, Torno e Lezzeno sono le zone più critiche”, con grossi massi che rischiano di finire a valle, come confermato da un recente studio sul dissesto. È evidente che non c’è tempo perdere. La buona notizia, almeno, è che a Torno non ci sono più sfollati.