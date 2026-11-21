Cantù ancora a digiuno di vittorie cerca la svolta nella nona giornata del campionato di basket di serie A. I brianzoli saranno impegnati in trasferta contro Scarfati domani alle 17.30 alla Beta Ricambi Arena. I campani sono attualmente al quindicesimo posto in classifica, con all’attivo una vittoria e sette sconfitte.

Coach Francesco Vitucci arriva da ex alla sfida perché ha guidato Scafati alla promozione dalla A2 nel corso della passata stagione, dopo una sola annata nella serie cadetta. “L’importanza della partita di domenica è evidente, sia per la classifica, sia perché affrontiamo una nostra competitor – ha detto alla vigilia l’allenatore di Cantù – ne siamo consapevoli e dobbiamo dunque assolutamente cogliere la vittoria”.

Alla vigilia della trasferta, Cantù ha ufficializzato l’acquisto di Michael Soloman Smith, playmaker americano di 29 anni che ha giocato in Polonia, Germania, Serbia, Francia e Turchia.

“La settimana è stata movimentata, con l’aggiunta finale di Mike Smith, e con qualche problema fisico, ancora in fase di valutazione definitiva – sottolinea Vitucci – ma da parte di tutti c’è la massima determinazione e voglia di uscire dalla situazione difficile in cui ci troviamo. Mi aspetto un clima vivace, partecipe e corretto, come sempre a Scafati. Il ricordo che mi lega alla città è dolce, con la cavalcata della scorsa stagione fino alla promozione in Serie A. Rivedrò e saluterò volentieri le persone con cui ho lavorato, gli amici e la famiglia Longobardi che mi ha dato quell’opportunità”.

Il general manager Simone Giofrè ha presentato il nuovo acquisto. “Accogliamo Mike dandogli il benvenuto ed augurandogli di riuscire ad inserirsi in tempi rapidi all’interno della squadra”. “Sono molto contento di poter iniziare questa nuova avventura in Italia – Le prime parole del giocatore – A proposito del Club, di Cantù e dei suoi tifosi ho sentito grandi cose: non vedo l’ora di poter giocare davanti al nostro pubblico. Grazie al loro supporto possiamo invertire la rotta della stagione, specialmente in una stagione storica come questa. Sono quindi grato dell’opportunità e molto impaziente di mettermi al lavoro”.