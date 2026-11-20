Una giornata storica per il territorio brianzolo: la fusione tra BrianzAcque e Brianza Energia Ambiente ora è ufficiale. Prende forma così una grande multiutility pubblica. Un passo concreto verso la creazione di un grande polo pubblico dei servizi per il territorio, da 279 milioni di euro di patrimonio, con oltre 400 dipendenti e competenze integrate nei settori dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia. L’accordo è stato sottoscritto venerdì mattina nella sede di BrianzAcque.

Si tratta di un progetto che guarda al futuro della Brianza, un passaggio fondamentale nel percorso di aggregazione tra due importanti realtà pubbliche del territorio. L’operazione consentirà di sviluppare nuove sinergie industriali, rafforzare gli investimenti, valorizzare l’impiantistica esistente, potenziare i progetti energetici e favorire nuove opportunità legate a servizi innovativi, con beneficio dell’intera comunità. A gestire l’operazione il notaio Matteoantonio Rapisarda.