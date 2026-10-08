Maxi frode fiscale nel settore dell’elettronica, coinvolte anche società del Canturino

Ci sono anche società con sede nel Canturino tra le 93 coinvolte in Italia nell’ambito dell’operazione Hermes, coordinata dagli uffici di Milano e Palermo della Procura Europea. Al centro dell’inchiesta una frode all’Iva nel settore del commercio dei prodotti elettronici e informatici trasversale a più Stati dell’Unione Europea.

Nell’ambito di questa operazione il nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Varese con i colleghi di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare e un decreto di sequestro preventivo emessi dal gip del Tribunale meneghino.

Le misure cautelari riguardano 6 persone (2 residenti a Roma portati in carcere, una agli arresti domiciliari in provincia di Bergamo e 3 con obbligo di dimora in provincia di Salerno e Roma).

Il sequestro preventivo, che ammonta a 11 milioni, riguarda beni, valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese.

Gli indagati rispondono, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali, aggravata dalla transnazionalità. Trecento le perquisizioni eseguite in 8 Paesi. Per la parte italiana della frode sono 93 le società coinvolte con sede nelle provincie di Bergamo, Milano, Roma, Salerno, Brescia e Como per un volume complessivo di fatture false emesse di oltre 450 milioni di euro nel quadriennio 2022-2025.

Nel Comasco sotto ai riflettori l’area dei Canturino dove una delle società risulterebbe riconducibile al bergamasco agli arresti domiciliari.