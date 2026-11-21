Paura questa mattina a Mendrisio. Poco dopo le 8 è scoppiato un incendio in una palazzina in via Lanz.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono partite da un appartamento all’ultimo piano dello stabile, generando un denso fumo. A scopo precauzionale sono state evacuate 17 persone presenti nell’edificio.

Sul posto sono intervenuti la Polizia cantonale e, in supporto, la Polizia Città di Mendrisio, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, che hanno spento il fuoco e arieggiato i locali, e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto.

Due inquilini sono stati visitati per una leggera intossicazione da fumo e trasportati in ospedale in ambulanza per i controlli del caso.

Per facilitare le operazioni di spegnimento la strada è stata chiusa e successivamente riaperta.