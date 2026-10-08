San Fermo, fugge all’alt dei carabinieri mentre guida un’auto rubata. 29enne denunciato

Ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha tentato la fuga con la patente revocata e alla guida di un’auto rubata. È accaduto ieri sera a San Fermo della Battaglia dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como sono intervenuti dopo una segnalazione della questura, relativa a un’Audi A3 nera rubata e avvistata nella zona di Cavallasca.

Appena riconosciuti i carabinieri il conducente, un 29enne rumeno, ha ignorato l’alt e accelerato per sfuggire al controllo. Ne è nato un breve inseguimento durante il quale ha compiuto manovre pericolose, tra cui un sorpasso ad alta velocità vicino ad un incrocio, mettendo a rischio gli altri utenti della strada. Fermato in via delle Rimembranze, a bordo dell’auto sono stati trovati un flessibile con disco abrasivo montato e 23 grammi di hashish. Gli accertamenti hanno inoltre confermato che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era al volante con la patente revocata.

Il 29enne è stato denunciato per ricettazione, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’alt. Gli sono stati contestati anche la violazione relativa alla guida con patente revocata e il possesso dello stupefacente destinato all’uso personale, per il quale è stata informata la Prefettura di Como. L’auto, il cui furto era stato denunciato il 30 settembre, è stata sequestrata e il proprietario è stato informato del ritrovamento.