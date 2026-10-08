Giro di Lombardia a Como, scatta il piano viabilità

Conto alla rovescia per l’arrivo del Giro di Lombardia, atteso sabato sul lungolago di Como intorno alle 17. Una giornata che imporrà chiusure al traffico e modifiche alla sosta.

La classica-monumento del ciclismo mondiale partirà da Bergamo alle 10.45.

Con una media stimata di 40 km/h, l’ingresso in provincia di Como è previsto alle 15.10 a Bellagio, quindi il passaggio al Ghisallo intorno alle 15.30. Poi la discesa verso Como con ingresso in città da Camnago Volta verso le 16.

Dal bivio di Ponzate di Tavernerio il gruppo transiterà da Camnago e poi via Briantea, viale Giulio Cesare, tangenziale di viale Innocenzo, via Bixio con la salita a San Fermo. Quindi via Bellinzona e via Borgovico fino al lungolago. Da lì la salita verso Civiglio da via Manzoni, piazza del Popolo, via Dante e via Grossi. Nuova discesa da Ponzate e Camnago, seconda scalata a San Fermo e arrivo finale in piazza Cavour verso le cinque del pomeriggio.

Su tutto il percorso il divieto di sosta con rimozione scatterà dalle ore 10 di sabato, il blocco totale del traffico dalle 15.45 fino a fine manifestazione. Stop per ogni tipo di veicolo e divieto anche di attraversamento per i pedoni.

L’intero lungolago sarà chiuso sabato dalle 3 alle 7 e dalle 12 alle 22.

Gli altri provvedimenti in città

Fino a fine evento, è già off-limits piazza Cavour con via Fontana, via Cairoli e piazza Grimoldi per l’allestimento delle strutture.

Stessa misura per la corsia preferenziale di Lungo Lario Trento, dalle 14 di venerdì alle 22 di sabato.

In zona stadio saranno ospitati i mezzi delle squadre, che poi lasceranno spazio all’allestimento in vista di Como-Roma, che si gioca domenica alle 12.30. In via Masia (tra piazzale Somaini e viale Rosselli) è già scattato il divieto di sosta. In viale Vittorio Veneto stop ai parcheggi dalle 12 di venerdì, in viale Puecher dalle 9 di sabato.

Sosta vietata anche in piazzale Santa Teresa dalle 13 di venerdì alle 22 di sabato per l’area fun richiesta da Rcs Sport, organizzatore della corsa.