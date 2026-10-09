Contrabbando di carne e vino, due operazioni dell’ufficio federale delle dogane

Contrabbando di carne e vino, doppio intervento degli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Intercettati 82 chili di carne trovati a bordo di un veicolo con targhe elvetiche fermato a Vacallo, in entrata in Svizzera e quasi 492 bottiglie di vino scoperte a Stabio nell’ambito di un controllo mobile. La merce si trovava all’interno di un furgone con targhe svizzere di rientro dall’Italia che non aveva dichiarato il vino. In entrambi i casi si è proceduto allo sdoganamento della merce e al pagamento di una multa per omessa dichiarazione.