Turate, stretta del Comune sui trasgressori della raccolta differenziata

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Silvia Legnani

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Stretta del Comune di Turate contro i trasgressori della raccolta differenziata. In questi giorni è stata avviata la consegna di oltre 200 lettere nei punti del territorio dove sono state ripetutamente riscontrate situazioni di scorretta esposizione dei rifiuti. La comunicazione richiama le regole per la corretta raccolta differenziata e ricorda il rispetto di giorni, orari e modalità di conferimento.

Dopo la fase di informazione e sensibilizzazione, il Comune annuncia che saranno rafforzate le attività di controllo. In caso di violazioni accertate, si procederà con l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

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