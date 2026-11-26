Chiarimenti sulla vicenda della scuola Montessori di Como, che nelle ultime settimane rischiava di perdere la sede storica di via Bignanico, dove si trova ormai da quasi 40 anni. A parlare è infatti la fondazione Iexs di Reggio Emilia, cioè la realtà che si era aggiudicata l’edificio comunale e che poi vi ha rinunciato. La notizia del passo indietro era arrivata venerdì 20 novembre e adesso l’ente, che in Emilia gestisce scuole private bilingui, ne illustra le ragioni. Nella nota inviata alle redazioni mercoledì 25 novembre la fondazione spiega di aver voluto evitare, prima di tutto, che le conseguenze della contesa ricadessero sugli oltre 230 alunni dell’istituto comasco e sui loro genitori.

Secondo la fondazione, dopo l’aggiudicazione le cose sarebbero andate diversamente da quanto concordato all’inizio. E proprio per questo andare avanti avrebbe significato allungare i tempi e aprire lo scontro con la Montessori, con il rischio concreto che qualche bambino restasse senza scuola. L’ente ha quindi spiegato di aver preferito fermarsi, anche se ritiene di avere buone ragioni dal punto di vista legale per proseguire. Per la fondazione, infatti, avere diritto a qualcosa non significa per forza che sia giusto ottenerlo, soprattutto quando di mezzo ci sono famiglie e bambini.

La vicenda, del resto, andava avanti ormai da mesi. L’edificio di via Bignanico è di proprietà del Comune e, scaduta la concessione alla Montessori, Palazzo Cernezzi aveva deciso di rimetterlo a gara. A contendersi l’immobile erano soltanto in 2, la scuola comasca e la fondazione emiliana, che alla fine l’aveva spuntata per appena 2.000 euro all’anno in più. La Montessori, dal canto suo, non si era arresa e aveva presentato ricorso al Tar della Lombardia per restare nella propria sede storica. Ed è proprio al ricorso, infatti, che la scuola lega almeno in parte la rinuncia della fondazione.

Adesso, dunque, la palla passa al Comune di Como, che dovrà decidere cosa fare dell’immobile e che finora non ha reso note le proprie intenzioni. La Montessori, intanto, ha fatto sapere alle famiglie di essere in contatto continuo con l’amministrazione e di vedere ora più vicina la possibilità di restare nella sede di sempre.