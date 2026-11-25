Pressing della politica sul nuovo Stadio Sinigaglia.

Il progetto – il nuovo progetto – è stato depositato in Comune a Como e protocollato nella prima metà di novembre: la conferma è arrivata in chiusura della seduta del consiglio di lunedì, quando ha preso la parola il consigliere di Svolta Civica Vittorio Nessi, che ha fatto richiesta di accesso agli atti.

Richiesta analoga, nelle scorse ore, è stata avanzata anche dal consigliere comunale del Partito Democratico, Stefano Legnani.

Legnani spiega che su un tema così delicato si deve cercare la massima condivisione con la città. “Oggi il sindaco Rapinese – dice il consigliere dem – vuole rifare lo stadio Sinigaglia, mentre sappiamo bene che nel 2016 era di tutt’altra opinione. Mi viene quindi da pensare che o ha cambiato idea, o la sua posizione del 2016 fosse strumentale, perché la proposta arriva dall’amministrazione di allora e lui era all’opposizione”.

La questione più importante, secondo Legnani, è garantire la massima chiarezza. “Si tratta di un intervento importante in una zona strategica della città – conclude il consigliere comunale del Pd – perciò vorremmo che il tema stadio venisse affrontato con la massima trasparenza: il sindaco tolga il segreto da quelle carte e apra il dibattito in città”.

Il nuovo progetto del Sinigaglia è quindi nei corridoi di Palazzo Cernezzi, ma per ora resta chiuso a chiave. Dalle prime indiscrezioni trapelate, questo progetto – rispetto al precedente – potrebbe essere decisamente più misurato e contenuto. Tra le ipotesi, non si esclude nemmeno che la nuova curva costruita in tempi record, che in teoria avrebbe dovuto essere provvisoria, sia in realtà definitiva. Ma solo quando il Comune di Como solleverà il velo dal progetto si potranno avere conferme.