Dopo la protesta dei cittadini andata in scena lo scorso fine settimana a Centro Valle Intelvi contro il nuovo impianto di betonaggio che sarà realizzato in località Castiglione d’Intelvi di servizio ai lavori per la variante della Tremezzina, i consiglieri comunali e i pro-sindaco di Centro Valle Intelvi intervengono sulla vicenda, confermando la piena fiducia nell’operato del sindaco Mario Pozzi e ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale a tutela della comunità e del territorio.



«Condividiamo pienamente le preoccupazioni dei cittadini in materia di tutela ambientale, sicurezza stradale e qualità della vita. – spiegano – Sono temi che meritano attenzione, serietà e risposte concrete. Proprio per questo confermiamo la nostra piena fiducia nel sindaco Pozzi, che sta affrontando una vicenda complessa con senso di responsabilità istituzionale e massimo impegno».



L’amministrazione ricorda che la vicenda si inserisce in un quadro autorizzativo articolato, nel quale le competenze principali, a partire dall’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), fanno capo agli enti sovracomunali e che parte dell’iter era già stata avviata prima del 2018.

Sulla questione viene assicurata la massima attenzione con la richiesta di controlli e monitoraggi agli enti competenti, con particolare riguardo alla viabilità, al traffico pesante, alle emissioni, all’impatto acustico e alla tutela dei ricettori sensibili presenti nelle vicinanze dell’impianto. In questa direzione si colloca anche il Tavolo tecnico comunale, aperto ai rappresentanti delle associazioni e dei comitati, quale strumento di confronto, informazione e partecipazione.



«Comprendo le preoccupazioni dei cittadini e non ho mai sottovalutato le criticità. – sottolinea il sindaco Pozzi – Il mio impegno è sempre stato quello di seguire ogni passaggio, cercando di ottenere le maggiori garanzie possibili per il territorio. Dobbiamo essere consapevoli delle competenze dei diversi enti, ma abbiamo il dovere di pretendere il rispetto rigoroso delle regole e delle prescrizioni. La Variante della Tremezzina è un’opera importante, ma questo non significa che la Valle Intelvi debba rinunciare alla tutela della propria comunità, dell’ambiente e della sicurezza».