Insubria, due premi di laurea da 1.500 euro per tesi su ambiente e sostenibilità

L’Università dell’Insubria mette a disposizione due premi da 1.500 euro per studenti impegnati in tesi su temi ambientali o socioeconomici. Finanziati dall’associazione “Come l’Aria – Per Silvia e Alessandro” Aps, nata in memoria di Silvia Malnati e Alessandro Merlo, scomparsi nell’incidente del Mottarone del 23 maggio 2021, sono la prima attuazione della convenzione quinquennale tra Ateneo e associazione, presentata il 19 maggio 2026.



Un premio è per tesi su temi ambientali: biodiversità, cambiamenti climatici, economia circolare, transizione energetica, sostenibilità urbana, diritto ambientale. L’altro su questioni socioeconomiche, con focus su responsabilità sociale d’impresa nel territorio varesino: parità di genere, formazione giovani, inclusione lavorativa, riqualificazione territoriale, attività culturali e filantropia.



Chi può partecipare: studenti iscritti a magistrale, magistrale a ciclo unico o master I e II livello dell’Insubria, con media non inferiore a 24/30 e tesi non ancora discussa alla scadenza del bando.

Come candidarsi: proposta di massimo 5 pagine con tema, domanda di ricerca, obiettivi, metodologia, impatto e cronoprogramma, più CV, carriera universitaria e lettera del relatore/tutor.

Le proposte saranno valutate da una commissione in base a qualità, originalità, fattibilità e ricadute sul territorio.

I vincitori avranno 18 mesi per completare la tesi e dovranno presentarla in una conferenza divulgativa.