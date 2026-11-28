L’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo questa sera ha dato il via ufficialmente a “Como…che incanto!”, la rassegna di eventi natalizi che, per il terzo anno consecutivo, animerà la città con 40 giorni di spettacoli, musica, parate, mercatini e tanto altro.
Una folla ha invaso piazza Duomo e piazza Grimoldi per assistere all’accensione delle luci.
Ad accompagnare il momento, uno spettacolo di ballerini acrobati, che si sono esibiti sulle mura del Broletto. A seguire, un concerto del Conservatorio di Como, con il tenore Li Baichuan e la pianista Lee Minha.
Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Como Alessandro Rapinese, intervenuto prima degli spettacoli, e l’assessore comunale agli Eventi, Chiara Bodero Maccabeo.