Cambio alla guida dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla. Dal 1° gennaio 2027 sarà Denis Dell’Era il nuovo direttore dell’Ente regionale con sede a Campione d’Italia, che succederà a Maurizio Tumbiolo, alla guida della struttura dal 2012.

Nel corso della direzione di Tumbiolo, l’Ente ha attraversato un’evoluzione, rafforzando la propria presenza sul territorio e ampliando progressivamente il raggio delle attività. Dalla gestione delle concessioni demaniali al presidio delle coste, dalla sicurezza della navigazione alle attività di vigilanza e di soccorso, fino alla promozione turistica.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza lacuale, diventata negli anni una delle direttrici strategiche dell’Ente, con il rafforzamento delle attività di controllo, la collaborazione con le forze di polizia e gli organismi di soccorso, gli investimenti nel presidio del lago e il coordinamento con le autorità elvetiche.

L’avvicendamento sarà accompagnato da una fase di affiancamento che vedrà Tumbiolo continuare a mettere a disposizione la propria esperienza fino al 2028, favorendo il trasferimento delle competenze e delle conoscenze. Una scelta che punta a garantire continuità amministrativa e operativa, preservando il patrimonio di relazioni costruito con gli enti del territorio e con le istituzioni transfrontaliere.

“Maurizio Tumbiolo ha saputo condurre l’amministrazione in acque sicure, accompagnandola in un percorso di crescita. – commenta il presidente dell’Autorità di Bacino, Massimo Mastromarino – L’Autorità ha progressivamente consolidato il proprio ruolo di riferimento per i Comuni e per tutti i soggetti che operano sul territorio lacuale, rafforzando le proprie competenze in ambiti strategici come la sicurezza della navigazione, la tutela del demanio, la valorizzazione turistica e la collaborazione istituzionale. A Denis Dell’Era rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, affidandogli una responsabilità importante e confermandogli la piena fiducia dei Comuni. Sono certo che saprà interpretare le esigenze del territorio, raccoglierne il testimone e accompagnare l’Autorità nelle prossime sfide, nel segno della continuità, dell’innovazione e della collaborazione istituzionale”.

Il nuovo direttore, ingegnere, ha un’esperienza maturata nell’ambito tecnico e amministrativo degli enti locali, con particolare riferimento al territorio dell’Alto Lario.

«È per me un grande onore assumere l’incarico di direttore dell’Autorità di Bacino. – dichiara Denis Dell’Era – Raccolgo un’eredità importante, costruita attraverso anni di lavoro e di relazioni istituzionali, in un territorio che ha caratteristiche e responsabilità particolari, anche per la dimensione internazionale del Ceresio. Credo che la sfida dei prossimi anni sarà soprattutto quella di rafforzare la capacità di lavorare insieme: Comuni, istituzioni, forze di controllo e soggetti che operano sul lago devono poter condividere competenze e obiettivi. La sicurezza della navigazione, la tutela ambientale e la valorizzazione turistica richiedono una visione comune e una collaborazione concreta. Sarà su questo terreno, sulla traccia del direttore Tumbiolo, che intendo sviluppare il mio impegno».