Incidente nella galleria di Cernobbio, grave una 21enne. Feriti tre vigili del fuoco

Grave incidente attorno alle 9 nella galleria di Cernobbio, quattro persone ferite, una purtroppo in modo grave. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Sala Comacina, intervenuti dopo l’impatto. Lo scontro ha coinvolto un furgone dei vigili del fuoco con tre operatori a bordo e una Fiat Panda condotta da una 21enne che viaggiava in direzione opposta.

I vigili del fuoco, secondo le prime ricostruzioni rientravano da un intervento. Nella galleria, per cause ancora da chiarire è avvenuto l’impatto con la vettura che viaggiava. Uno scontro praticamente frontale. La 21enne è rimasta incastrata nell’auto e ha riportato ferite e traumi purtroppo molto gravi. Ferite lievi per i tre vigili del fuoco, 25, 44 e 46 anni.

Per i soccorsi sono state inviate due ambulanze e l’automedica ed è stato poi richiesto l’intervento anche dell’elisoccorso, che ha trasportato la 21enne all’ospedale di Varese. Ha riportato un grave trauma cranico e alle gambe. I vigili del fuoco sono stati portati al Sant’Anna per accertamenti.

Gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, bloccata nella zona di Cernobbio ma con rallentamenti e code fino in centro Como e sulle vie di accesso alla città. La galleria è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni e il traffico viene deviato in paese.