SP 583 Lariana, al via le asfaltature notturne: prima fase a Blevio

Sono iniziati ieri sera, sulla Provinciale 583 Lariana a Blevio, gli interventi di rinnovo della pavimentazione stradale, previsti nell’ambito di un più ampio programma di asfaltature che interessa diversi tratti.

A Blevio i lavori riguardano circa 700 metri all’interno del centro abitato. Le prime lavorazioni, dedicate alla fresatura del manto e alla messa in quota dei chiusini, si sono svolte regolarmente con chiusura al traffico dalle 23 alle 5.

Gli interventi proseguiranno nelle prossime notti con le stesse modalità: attività dalle ore 22 a traffico aperto e successiva chiusura temporanea della strada dalle 23 alle 5.

Il programma complessivo interessa cinque Comuni lungo la Lariana. Blevio (700 metri nel centro abitato); Torno (600 metri nel centro abitato) Faggeto Lario (700 metri all’intersezione con la SP 43); Pognana Lario e Nesso: 800 metri (da località Quarzano a Careno); Lezzeno: 400 metri (in tratti nel centro abitato).