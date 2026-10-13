Fino al 31 ottobre, la Fondazione Cardinal Ferrari di Como (Centro Pastorale, viale Cesare Battisti 8) propone la mostra internazionale sui Miracoli Eucaristici, ideata e realizzata da San Carlo Acutis. L’apertura ufficiale è stata ieri, nel 20esimo anniversario della scomparsa del Santo.
Orari: dal lunedì al sabato, 8-12.30 e 14-17.30.
San Carlo Acutis (1991-2006), morto a 15 anni per leucemia fulminante e canonizzato da Papa Leone XIV il 7 settembre 2025, ha dedicato particolare attenzione all’Eucaristia e alla comunicazione della fede.
La mostra, esposta nei cinque continenti in migliaia di parrocchie e santuari, raccoglie documentazione fotografica e storica sui principali miracoli eucaristici (circa 136 eventi nell’originale). A Como saranno esposti una sessantina di pannelli con oltre trenta casi, tra cui Lanciano, Bolsena, Torino, Siena, Rimini e Ferrara, oltre a testimonianze da Europa, America, Asia e Africa. Previste sezioni dedicate ai Santi e all’Eucaristia, alla devozione mariana e alle comunioni prodigiose.
Non mancheranno eventi collaterali dedicati a San Carlo Acutis: venerdì 16 ottobre, ore 18.30, al Centro Pastorale: incontro con monsignor Ennio Apeciti, postulatore della causa di canonizzazione di Acutis e della causa di beatificazione di don Roberto Malgesini.
Giovedì 15 ottobre (ore 16.30 e 20.30) e sabato 17 ottobre (ore 18) al Cinema Astra di Como ci sarà la proiezione del documentario “Carlo Acutis. Il giovane santo”.
Como, al Cardinal Ferrari la mostra sui miracoli di San Carlo Acutis
Fino al 31 ottobre, la Fondazione Cardinal Ferrari di Como (Centro Pastorale, viale Cesare Battisti 8) propone la mostra internazionale sui Miracoli Eucaristici, ideata e realizzata da San Carlo Acutis. L’apertura ufficiale è stata ieri, nel 20esimo anniversario della scomparsa del Santo.