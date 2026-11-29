Assemblea straordinaria dei militanti della Lega di Como oggi, prima del pranzo della sezione di Cantù al Campo Solare organizzato in collaborazione con il segretario cittadino Maurizio Facchini. In sala tutti gli esponenti regionali e nazionali del movimento, dal ministro comasco Alessandra Locatelli al sottosegretario Nicola Molteni, dal deputato Eugenio Zoffili all’assessore regionale Alessandro Fermi, fino alla consigliera regionale Gigliola Spelzini, intervenuti per fare il punto sul lavoro al Governo e in Regione Lombardia.

Un saluto a distanza è arrivato dal segretario federale e vicepremier Matteo Salvini, che ha ringraziato i militanti per il lavoro quotidiano.

“Fortemente voluto daI direttivo provinciale – spiega il segretario provinciale Laura Santin – durante l’incontro si è parlato di sicurezza, di sociale, ma anche delle prossime sfide amministrative che interesseranno il territorio, prima tra tutte le elezioni della città di Como, che merita una futura amministrazione attenta alle esigenze del territorio e delle sue potenzialità. Quello che è emerso è che la Lega proseguirà con un’azione determinante sul territorio, a partire dai gazebo che saranno presenti e numerosi in tutta la provincia il 12 e 13 dicembre. Proseguirà poi il confronto diretto con i cittadini attraverso le elezioni primarie e ci si sta concentrando in particolare sul programma e sui temi per rilanciare il capoluogo”.