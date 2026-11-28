Strappo in Forza Italia, l’ala di Comunione e Liberazione scende in campo e lo fa mettendo in lizza ufficialmente una proposta in vista delle elezioni a Como del prossimo anno. La proposta ha il volto di Patrizio Tambini, ex assessore provinciale, storico esponente della frangia ciellina. La svolta arriva nell’ambito del momento di confronto dal titolo “Como verso il 2027” organizzato dal partito a Villa Gallia. Una riunione che precede quella di sabato prossimo alla quale parteciperà anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Taiani.

Il vertice odierno è stato preceduto dalle polemiche (ne parlavamo qui) perché, nei giorni scorsi, alcuni esponenti di punta di Forza Italia (a partire dal consigliere regionale Sergio Gaddi e dal segretario cittadino Davide Gervasoni) erano spariti dall’elenco dei partecipanti ed oggi erano assenti.

“Nessuna divisione, nessuno scatto in avanti, lavoriamo insieme” ha sottolineato la consigliera regionale e organizzatrice Marisa Cesana.

Dal canto suo Tambini ha dichiarato: “Ho tergiversato molto rispetto alle tante richieste degli amici di Forza Italia, poi ho detto sì. Ma voglio essere chiaro, la mia è una disponibilità tesa ad unire, se per qualche motivo la mia disponibilità crea problemi o divide sono pronto a ritirarla. Non sono io a tutti i costi, non devo essere divisivo. Unità deve essere la parola chiave: di intenti, di lavoro, di contenuti”.

Presenti oggi l’eurodeputato Massimiliano Salini, Adriano Paroli, senatore e vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e responsabile Enti locali del partito in Lombardia.

Tanti i volti noti in platea a partire dall’ex sindaco di Como Stefano Bruni e Umberto D’Alessandro, presidente dell’Ufficio d’Ambito di Como.